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12 марта, 12:37

В Туркменистане завершилось голосование на досрочных выборах президента

По данным Центральной избирательной комиссии, регистрацию для участия в референдуме прошли более 3,4 миллиона человек.

В Туркменистане завершилось голосование на внеочередных президентских выборах. По данным Центральной избирательной комиссии, за восемь часов с момента открытия участков явка составила 86,34%.

Голосование началось сегодня в семь часов утра (5:00 мск). Всего в стране было открыто 2577 избирательных участков и 41 — за пределами республики. Три участка были организованы в России. Регистрацию для участия в голосовании прошли более 3,4 миллиона избирателей.

На пост президента Туркмении претендует девять кандидатов. Среди них сын действующего главы республики, кандидат от правящей Демократической партии Сердар Бердымухамедов.

В Туркмении началось голосование на внеочередных президентских выборах

В Туркмении началось голосование на внеочередных президентских выборах

Ранее Лайф сообщал, что согласно закону следующие выборы в Туркмении должны были состояться в 2024 году. Предыдущее голосование прошло в 2017-м. Однако действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что нужно "дать дорогу" молодым руководителям. 64-летний глава государства отметил, что принял "непростое решение о себе", которое он хочет обсудить. Должность президента Бердымухамедов занимает с 2007 года.

Обложка ©

Getty Images / Merdan Velhanov / Anadolu Agency

Александра Васильева

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