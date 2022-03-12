В Туркменистане завершилось голосование на досрочных выборах президента

В Туркменистане завершилось голосование на внеочередных президентских выборах. По данным Центральной избирательной комиссии, за восемь часов с момента открытия участков явка составила 86,34%.

Голосование началось сегодня в семь часов утра (5:00 мск). Всего в стране было открыто 2577 избирательных участков и 41 — за пределами республики. Три участка были организованы в России. Регистрацию для участия в голосовании прошли более 3,4 миллиона избирателей.

На пост президента Туркмении претендует девять кандидатов. Среди них сын действующего главы республики, кандидат от правящей Демократической партии Сердар Бердымухамедов.