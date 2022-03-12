В Туркменистане завершилось голосование на досрочных выборах президента
По данным Центральной избирательной комиссии, регистрацию для участия в референдуме прошли более 3,4 миллиона человек.
В Туркменистане завершилось голосование на внеочередных президентских выборах. По данным Центральной избирательной комиссии, за восемь часов с момента открытия участков явка составила 86,34%.
Голосование началось сегодня в семь часов утра (5:00 мск). Всего в стране было открыто 2577 избирательных участков и 41 — за пределами республики. Три участка были организованы в России. Регистрацию для участия в голосовании прошли более 3,4 миллиона избирателей.
На пост президента Туркмении претендует девять кандидатов. Среди них сын действующего главы республики, кандидат от правящей Демократической партии Сердар Бердымухамедов.
Ранее Лайф сообщал, что согласно закону следующие выборы в Туркмении должны были состояться в 2024 году. Предыдущее голосование прошло в 2017-м. Однако действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что нужно "дать дорогу" молодым руководителям. 64-летний глава государства отметил, что принял "непростое решение о себе", которое он хочет обсудить. Должность президента Бердымухамедов занимает с 2007 года.
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Getty Images / Merdan Velhanov / Anadolu Agency