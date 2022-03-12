Советник Зеленского рассказал об "исчезновении" $2 млрд из золотовалютных резервов Украины
Он отметил, что ещё пару недель назад речь шла о цифре в 29,5 млрд долларов. Теперь резервы находятся на уровне 27,5 млрд долларов.
За две недели с момента начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украина потеряла два миллиарда долларов золотовалютных резервов. Об этом заявил советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.
"Прошло уже две недели… Мы видим, что сейчас наши резервы находятся на уровне 27,5 миллиарда долларов", — уточнил политик в эфире телеканала "Украина 24", тогда как на 24 февраля этого года золотовалютные резервы составляли 29,5 миллиарда долларов.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ за время "Операции Z" уничтожили 3491 военный объект Украины. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, среди них 123 беспилотных летательных аппарата, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномётов. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Getty Images / Hennadii Minchenko / Ukrinform / Future Publishing