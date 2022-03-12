Советник Зеленского рассказал об "исчезновении" $2 млрд из золотовалютных резервов Украины

Он отметил, что ещё пару недель назад речь шла о цифре в 29,5 млрд долларов. Теперь резервы находятся на уровне 27,5 млрд долларов.

За две недели с момента начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украина потеряла два миллиарда долларов золотовалютных резервов. Об этом заявил советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Прошло уже две недели… Мы видим, что сейчас наши резервы находятся на уровне 27,5 миллиарда долларов", — уточнил политик в эфире телеканала "Украина 24", тогда как на 24 февраля этого года золотовалютные резервы составляли 29,5 миллиарда долларов.