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Регион
Опубликовано 12 марта 2022, 12:24
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Зеленский: ВСУ гарантируют режим тишины для эвакуации из Мариуполя

Лидер Незалежной пообещал, что жители города также получат гуманитарную помощь: воду, еду и медикаменты.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ВСУ "гарантируют" режим тишины для эвакуации мирных жителей из Мариуполя и доставки туда гуманитарной помощи.

"Украинские войска гарантируют полную тишину по всему маршруту, чтобы Мариуполь получил еду, воду, медикаменты и чтобы мирные жители Мариуполя могли выехать на безопасную территорию", — сказал в новом видеообращении Зеленский.

Опубликована карта перешедших под контроль России и ДНР территорий в ходе "Операции Z"
Опубликована карта перешедших под контроль России и ДНР территорий в ходе "Операции Z"

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.

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Telegram-канал / Zelenskiy / Official

Оксана Попова
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