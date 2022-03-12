Зеленский: ВСУ гарантируют режим тишины для эвакуации из Мариуполя
Лидер Незалежной пообещал, что жители города также получат гуманитарную помощь: воду, еду и медикаменты.
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ВСУ "гарантируют" режим тишины для эвакуации мирных жителей из Мариуполя и доставки туда гуманитарной помощи.
"Украинские войска гарантируют полную тишину по всему маршруту, чтобы Мариуполь получил еду, воду, медикаменты и чтобы мирные жители Мариуполя могли выехать на безопасную территорию", — сказал в новом видеообращении Зеленский.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
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