Зеленский: ВСУ гарантируют режим тишины для эвакуации из Мариуполя

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ВСУ "гарантируют" режим тишины для эвакуации мирных жителей из Мариуполя и доставки туда гуманитарной помощи.

"Украинские войска гарантируют полную тишину по всему маршруту, чтобы Мариуполь получил еду, воду, медикаменты и чтобы мирные жители Мариуполя могли выехать на безопасную территорию", — сказал в новом видеообращении Зеленский.