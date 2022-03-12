Германия заявила о планах до конца года стать независимой от угля и нефти из России
По словам немецких властей, ежедневно ведётся работа над тем, чтобы сократить потребность государства и его населения в ресурсах из РФ.
Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что ФРГ способна в течение года стать независимой от поставок российского угля и нефти, однако это не коснётся газа, поскольку страна не имеет собственных терминалов для приёма сжиженного природного газа (СПГ).
"Если получится, то осенью мы будем независимы от российского угля, а к концу года — почти независимы от нефти. С газом сложнее, потому что мы не имеем собственных мощностей для импорта СПГ", — сказал министр в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Хабек также отметил, что власти ФРГ ежедневно работают над тем, чтобы сократить зависимость от нефти, от угля и от газа из РФ. "Каждый день, фактически каждый час мы на шаг отходим от российского импорта", — отметил немецкий министр.
Ранее Еврокомиссия предложила план полного отказа от покупки угля, нефти и газа из России до 2030 года. Кроме того, ранее ведомство обнародовало документ по сокращению зависимости от поставок российского голубого топлива на 67% до конца 2022 года. Данные меры приняты в связи с российской "Операцией Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
Pixabay