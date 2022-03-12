Германия заявила о планах до конца года стать независимой от угля и нефти из России

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что ФРГ способна в течение года стать независимой от поставок российского угля и нефти, однако это не коснётся газа, поскольку страна не имеет собственных терминалов для приёма сжиженного природного газа (СПГ).

"Если получится, то осенью мы будем независимы от российского угля, а к концу года — почти независимы от нефти. С газом сложнее, потому что мы не имеем собственных мощностей для импорта СПГ", — сказал министр в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.