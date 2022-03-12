Врач Зайцев предупредил об опасности переохлаждения ног

С наступлением весны многие люди перешли на более лёгкую обувь с тонкой подошвой. В таких случаях ноги могут промокнуть и переохладиться, а в дальнейшем спровоцировать возникновение риносинусита и обострение тонзиллита. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

"Люди переходят на кроссовки или демисезонную обувь с тонкой подошвой, переохлаждаются стопы, щиколотки — это уже тянет за собой воспаление носа и носоглотки, нос сразу реагирует на холодные ноги", — объяснил Зайцев.

Эксперт рассказал, что возникновение многих факторов зависит и от времени пребывания на улице. Если в обуви с тонкой подошвой пробыть на улице около пяти минут, то, скорее всего, ничего страшного не произойдёт. Но если провести там более 20 минут, то возникнет переохлаждение нижних конечностей.

"Ноги надо держать в тепле, носить длинные штаны, носки. Это важно. В противном случае человек нарывается на проблему риносинусита, у кого хронический тонзиллит — он обостряется, и это требует лечения", — посоветовал доктор.