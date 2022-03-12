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12 марта, 11:59

В России могут организовать альтернативную серию Гран-при по фигурному катанию

Из-за санкций наши спортсмены не могут принимать участия в международных соревнованиях.

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что в следующем сезоне может появиться альтернативная серия Гран-при. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Мы прорабатываем, это всё пока на стадии идеи. Прорабатываются разные варианты, поэтому ничего конкретного я пока сказать не могу", отметил Горшков.

Помимо российских фигуристов в альтернативной серии Гран-при могут выступить представители Китая, Узбекистана и Грузии.

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Ранее Лайф сообщал, что ISU принял решение отстранить от международных соревнований спортсменов из России и Белоруссии. Из-за этого российские фигуристы не смогут выступить на чемпионате мира во французском Монпелье, который пройдёт с 21 по 27 марта.

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Shutterstock

Роман Фейгин

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