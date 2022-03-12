В России могут организовать альтернативную серию Гран-при по фигурному катанию
Из-за санкций наши спортсмены не могут принимать участия в международных соревнованиях.
Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что в следующем сезоне может появиться альтернативная серия Гран-при. Об этом сообщает "Матч ТВ".
"Мы прорабатываем, это всё пока на стадии идеи. Прорабатываются разные варианты, поэтому ничего конкретного я пока сказать не могу", — отметил Горшков.
Помимо российских фигуристов в альтернативной серии Гран-при могут выступить представители Китая, Узбекистана и Грузии.
Ранее Лайф сообщал, что ISU принял решение отстранить от международных соревнований спортсменов из России и Белоруссии. Из-за этого российские фигуристы не смогут выступить на чемпионате мира во французском Монпелье, который пройдёт с 21 по 27 марта.
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