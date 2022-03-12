В России могут организовать альтернативную серию Гран-при по фигурному катанию

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что в следующем сезоне может появиться альтернативная серия Гран-при. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Мы прорабатываем, это всё пока на стадии идеи. Прорабатываются разные варианты, поэтому ничего конкретного я пока сказать не могу", — отметил Горшков.

Помимо российских фигуристов в альтернативной серии Гран-при могут выступить представители Китая, Узбекистана и Грузии.