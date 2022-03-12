В Сети разоблачили фейк со стихотворением про "херсонского врача" и "русского солдата"

На самом деле речь в тексте, который был написан ещё в 2015 году, шла об украинском военном, обстреливавшем Донбасс, и донецком медике, который его лечил, потому что "так надо".

Михаил Пореченков прочёл стих про донецкого врача. Видео © rusvesna.su

В Сети появилось разоблачение ещё одного фейка о событиях на Украине. Пользователь "Телеграма" опубликовал в своём канале стихотворение про Донбасс в исполнении актёра Михаила Пореченкова, в котором до этого донецкого врача заменили на киевского.

Так, ранее соцсети буквально заспамили стихотворением про "херсонского врача", который лечил "русского солдата", попавшего в плен. Однако на самом деле всё наоборот. В действительности стихотворение было написано ещё в 2015 году. И речь в произведении шла об украинском военном, обстреливавшем Донбасс, и донецком медике, который его лечил, потому что "так надо".

При этом в стихотворении заменили "донецкий врач" на "херсонский врач", "здесь каждый Киев проклинает" — на "здесь каждый русских проклинает", после чего выпустили фейк в Сеть.

А ранее в Сети выдали фото датчанки с автоматом за снимок "воюющей за Киев" жены Зеленского. Дотошные пользователи заметили, что форма на девушке датская, а сам снимок неожиданно нашёлся в популярном фотохранилище с датой от 2021 года.