В ДНР разрешили жителям освобождённых территорий при желании уезжать на Украину

Ян Гагин уточнил, что изволившим покинуть местность не собираются чинить трудности.

Советник председателя правительства ДНР Ян Гагин заявил, что жители освобождённых в ходе "Операции Z" территорий республики смогут при желании беспрепятственно покинуть регион и уехать на Украину.