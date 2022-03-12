В ДНР разрешили жителям освобождённых территорий при желании уезжать на Украину
Ян Гагин уточнил, что изволившим покинуть местность не собираются чинить трудности.
Советник председателя правительства ДНР Ян Гагин заявил, что жители освобождённых в ходе "Операции Z" территорий республики смогут при желании беспрепятственно покинуть регион и уехать на Украину.
"Желающим уехать на Украину с освобождённых территорий никто препятствий чинить не будет", — сообщил РИА "Новости" Ян Гагин.
Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Ранее Лайф сообщал, что Минобороны опубликовало карту перешедших под контроль России и ДНР территорий в ходе спецоперации. Так, группировка войск республики при огневой поддержке ВС РФ вышла к Новоандреевке и Кирилловке и блокировала Благодатное. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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