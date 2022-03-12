Кадыров рассказал о бегстве украинских военных и националистов при виде чеченских бойцов

При виде чеченских подразделений украинские военные предпочитают поскорее оставить свои позиции и скрыться. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Вооружённые силы Украины и "хвалёные" нацбатальоны при виде наших бойцов спешно покидают свои огневые позиции, оставляя за собой крупнокалиберные боевые орудия, боеприпасы и технику" , — написал он в "Телеграме" .

Кадыров подчеркнул разницу между тем, о чём говорит украинская пропаганда, и реальным положением дел. "Мы видим противоположную картину — удирающих солдат и истощённое население", — сказал он, отметив, что местные жители видят правильность действий России и хорошо встречают наших военных. Глава Чечни добавил, что скоро Российская армия избавит Украину от "расплодившейся нечисти, именуемой неонацизмом", а бесчинствам киевского режима придёт конец.