Кадыров рассказал о бегстве украинских военных и националистов при виде чеченских бойцов
Он перечислил вооружение, которое в спешке оставляют военные Украины: крупнокалиберные орудия, боеприпасы, техника.
При виде чеченских подразделений украинские военные предпочитают поскорее оставить свои позиции и скрыться. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
"Вооружённые силы Украины и "хвалёные" нацбатальоны при виде наших бойцов спешно покидают свои огневые позиции, оставляя за собой крупнокалиберные боевые орудия, боеприпасы и технику", — написал он в "Телеграме".
Кадыров подчеркнул разницу между тем, о чём говорит украинская пропаганда, и реальным положением дел. "Мы видим противоположную картину — удирающих солдат и истощённое население", — сказал он, отметив, что местные жители видят правильность действий России и хорошо встречают наших военных. Глава Чечни добавил, что скоро Российская армия избавит Украину от "расплодившейся нечисти, именуемой неонацизмом", а бесчинствам киевского режима придёт конец.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Елена Афонина