Политолог Тарасов объяснил причины отказа Турции ввести санкции против России

Политолог Станислав Тарасов рассказал в беседе с Лайфом, почему Турция приняла решение отказаться от санкций против России, отметив, что с Анкарой у Москвы давно налажено устойчивое и многолетнее торгово-экономическое сотрудничество.

"Товарооборот уже достигает $50 миллиардов, существует два потока — Голубой и Турецкий, поставка газа в Турцию и транзитом в Европу, строится атомная электростанция. То есть это тот уровень сотрудничества, который Россия не имеет ни с какой-либо другой страной НАТО. Стилистика отношений между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Эрдоганом такого уровня, который в Турции пытаются сделать образом со своими западными партнёрами. У нас равноправный диалог", — считает политолог.

По мнению собеседника Лайфа, Турцию на Западе держат в предбаннике — не берут в ЕС, в НАТО, несмотря на то что страна — важный игрок, видно, не очень такой влиятельный. Президент США Джо Байден отказывается системно общаться с Эрдоганом, а Россия во многом способствует укреплению Турции в сфере своей геополитической роли в регионе, а также это помогает становиться государству более важным игроком на мировой арене, уверен специалист.

"Когда США предлагают Турции, например, примкнуть к режиму санкций, то Эрдоган ставит вопрос, страна сама находится под санкциями. Американская сторона ведёт себя совершенно по-другому: они рассматривают Турцию как "притяжной" фактор в своей региональной политике. В то время как с Россией у Турции — другие отношения", — заключил Станислав Тарасов.