Путин, Макрон и Шольц проводят телефонные переговоры

Президент Франции Эмманюэль Макрон проводит телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем. Об очередном разговоре глав государств сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.

О планах французского лидера созвониться с коллегами стало известно накануне. Тема не называлась, но по всей вероятности, это продолжение беседы Путина, Макрона и Шольца 10 марта на тему Украины.