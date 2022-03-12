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12 марта, 11:21

Путин, Макрон и Шольц проводят телефонные переговоры

Накануне стало известно о планах французского лидера созвониться с коллегами.

Президент Франции Эмманюэль Макрон проводит телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем. Об очередном разговоре глав государств сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.

О планах французского лидера созвониться с коллегами стало известно накануне. Тема не называлась, но по всей вероятности, это продолжение беседы Путина, Макрона и Шольца 10 марта на тему Украины.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Гражданскому населению ничего не угрожает. О главных событиях на Украине читайте в онлайн-трансляции Лайфа.

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ТАСС/Михаил Метцель, © Getty Images/ Thierry Monasse/ Odd Anderson-Pool

Андрей Бражников

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