Кандидату в президенты Франции Земмуру разбили яйцо о голову
По предварительным данным, это сделал отец ребёнка-инвалида, который пытался высказать ему претензии по поводу его политического курса.
Во время рабочей поездки в коммуну Муассак на юго-западе Франции кандидат в президенты страны Эрик Земмур подвергся нападению. Как сообщает газета La Depeche, ему в голову бросили яйцо.
Кандидату в президенты Франции Земмуру разбили яйцо о голову. Видео © Twitter / BFMTV
Инцидент случился, когда политик выходил из автомобиля. На кадрах, опубликованных в "Твиттере" корреспондентом телеканала BFM Мари Жентрик, видно растёкшееся по голове политика яйцо. По версии издания, яйцо кинул отец ребёнка-инвалида, который хотел высказать кандидату претензии по поводу его политического курса, но подтверждения информации о его намерениях пока нет.
"Мы видим, с какой стороны идёт насилие", — прокомментировал случившееся французский политик.
Ранее Лайф писал, что кандидат в президенты Франции Земмур выступил за отмену санкций против России. Политик считает, что республике пора перестать быть инструментом Соединённых Штатов, которые настраивают страны Европы против РФ. Марин Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО в случае своей победы. Валери Пекресс, напротив, заявила, что является сторонником участия страны в альянсе и выступает за укрепление Европейского союза. Позднее во Франции назвали окончательный список кандидатов на пост президента. Ими стали 12 политиков, которые смогли собрать более 500 подписей избранных должностных лиц в свою поддержку.
© Twitter / BFMTV