Кандидату в президенты Франции Земмуру разбили яйцо о голову

Во время рабочей поездки в коммуну Муассак на юго-западе Франции кандидат в президенты страны Эрик Земмур подвергся нападению. Как сообщает газета La Depeche , ему в голову бросили яйцо.

Инцидент случился, когда политик выходил из автомобиля. На кадрах, опубликованных в "Твиттере" корреспондентом телеканала BFM Мари Жентрик, видно растёкшееся по голове политика яйцо. По версии издания, яйцо кинул отец ребёнка-инвалида, который хотел высказать кандидату претензии по поводу его политического курса, но подтверждения информации о его намерениях пока нет.