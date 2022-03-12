В ДНР уличили ВСУ в применении тактики "выжженной земли" при отступлении
По словам председателя правительства республики, украинских военных совершенно не интересует, как потом в этих районах будут жить мирные граждане.
Подразделения Вооружённых сил Украины при отступлении используют тактику выжженной земли. Они разрушают гражданскую инфраструктуру, уничтожают дома. Об этом рассказал советник председателя Правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.
"Противник старается применить тактику выжженной земли. Он намеренно разрушает объекты инфраструктуры города, жизнеобеспечения. Намеренно разрушает какие-то, в том числе и жилые, дома. И совершенно его не интересует то, как потом здесь будут проживать люди, то есть мирное население", — сказал Гагин в беседе с РИА "Новости".
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ за время "Операции Z" уничтожили 3491 военный объект Украины. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, среди них 123 беспилотных летательных аппарата, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномётов. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Facebook / Генеральный штаб ВСУ