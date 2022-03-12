В ДНР уличили ВСУ в применении тактики "выжженной земли" при отступлении

По словам председателя правительства республики, украинских военных совершенно не интересует, как потом в этих районах будут жить мирные граждане.

Подразделения Вооружённых сил Украины при отступлении используют тактику выжженной земли. Они разрушают гражданскую инфраструктуру, уничтожают дома. Об этом рассказал советник председателя Правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

"Противник старается применить тактику выжженной земли. Он намеренно разрушает объекты инфраструктуры города, жизнеобеспечения. Намеренно разрушает какие-то, в том числе и жилые, дома. И совершенно его не интересует то, как потом здесь будут проживать люди, то есть мирное население", — сказал Гагин в беседе с РИА "Новости".