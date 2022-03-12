Экс-подполковник СБУ Прозоров раскрыл расценки полиции на вывод беженцев из Мариуполя

Сотрудники украинского полицейского спецназа — Корпуса оперативно-внезапного действия — берут с мирных жителей по две тысячи долларов за вывод их из Мариуполя, сообщил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров со ссылкой на пленных силовиков.

"Три офицера КОРДа, элита элит. Капитан, два старших лейтенанта. За деньги выводили беженцев из Мариуполя. За две тысячи долларов", — сообщил военный РИА "Новости".

Он предполагает, что именно поэтому гражданам не сообщают о гуманитарных коридорах. Просто украинские спецназовцы не хотят лишаться дополнительного заработка. Пленные во время допроса в Донецке также рассказали экс-подполковнику, что деньги брали и с детей, и с женщин. После оплаты полицейские выводили мирных жителей на территорию, подконтрольную Киеву.