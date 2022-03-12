Экс-подполковник СБУ Прозоров раскрыл расценки полиции на вывод беженцев из Мариуполя

По его мнению, нежелание потерять заработок стало причиной того, что мирным гражданам не сообщают об открытии гуманитарных коридоров из города.

Сотрудники украинского полицейского спецназа — Корпуса оперативно-внезапного действия — берут с мирных жителей по две тысячи долларов за вывод их из Мариуполя, сообщил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров со ссылкой на пленных силовиков.

"Три офицера КОРДа, элита элит. Капитан, два старших лейтенанта. За деньги выводили беженцев из Мариуполя. За две тысячи долларов", — сообщил военный РИА "Новости".