Экс-подполковник СБУ Прозоров раскрыл расценки полиции на вывод беженцев из Мариуполя
По его мнению, нежелание потерять заработок стало причиной того, что мирным гражданам не сообщают об открытии гуманитарных коридоров из города.
Сотрудники украинского полицейского спецназа — Корпуса оперативно-внезапного действия — берут с мирных жителей по две тысячи долларов за вывод их из Мариуполя, сообщил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров со ссылкой на пленных силовиков.
"Три офицера КОРДа, элита элит. Капитан, два старших лейтенанта. За деньги выводили беженцев из Мариуполя. За две тысячи долларов", — сообщил военный РИА "Новости".
Он предполагает, что именно поэтому гражданам не сообщают о гуманитарных коридорах. Просто украинские спецназовцы не хотят лишаться дополнительного заработка. Пленные во время допроса в Донецке также рассказали экс-подполковнику, что деньги брали и с детей, и с женщин. После оплаты полицейские выводили мирных жителей на территорию, подконтрольную Киеву.
Напомним, в настоящее время Мариуполь заблокирован, все мосты и подступы к городу разрушены, дороги заминированы националистами. Эвакуировать первых мирных жителей из города получилось не с первого раза. Так, 5 марта с 10 часов утра мск открылись гумкоридоры для выхода из города гражданских. В офисе президента Украины Владимира Зеленского подтвердили согласие Киева на это. Однако сразу же случилась провокация: боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, сообщалось, что под завалами может быть 200 человек. Режим тишины для открытия гумкоридоров активно использовался Киевом для перегруппировки украинских войск. 7 марта батальон ДНР "Восток" призвал "Азов" и ВСУ отпустить женщин и детей из Мариуполя. Россия объявила с 10 часов утра 8 марта режим тишины и сообщила о намерении каждый день открывать гумкоридоры для эвакуации граждан. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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