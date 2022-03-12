Пушилин назвал Мариуполь "самой горячей точкой" после освобождения Волновахи

Он также рассказал, как приходится отлавливать в окрестностях города разрозненные украинские нацбатальоны.

На данный момент Мариуполь по-прежнему остаётся сосредоточением основных боевых действий на Украине, заявил глава ДНР Денис Пушилин, добавив, что освобождение города продолжается, наступление идёт преимущественно по левому берегу Кальмиуса.

"Пока Мариуполь остаётся самой горячей точкой после того, как была освобождена Волноваха. Относительно Волновахи наступление будет развиваться в западном, северо-западном направлении в сторону Угледара", — рассказал он в эфире Первого канала.