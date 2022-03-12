Пушилин назвал Мариуполь "самой горячей точкой" после освобождения Волновахи
Он также рассказал, как приходится отлавливать в окрестностях города разрозненные украинские нацбатальоны.
На данный момент Мариуполь по-прежнему остаётся сосредоточением основных боевых действий на Украине, заявил глава ДНР Денис Пушилин, добавив, что освобождение города продолжается, наступление идёт преимущественно по левому берегу Кальмиуса.
"Пока Мариуполь остаётся самой горячей точкой после того, как была освобождена Волноваха. Относительно Волновахи наступление будет развиваться в западном, северо-западном направлении в сторону Угледара", — рассказал он в эфире Первого канала.
Российские военные и силы ДНР в буквальном смысле отлавливают разрозненных и деморализованных представителей нацбатов в окрестностях города, отметил Пушилин.
Ранее сообщалось, Мариуполь заблокирован, все мосты и подступы к городу разрушены, дороги заминированы националистами. За сутки его покинули по гуманитарным коридорам лишь 188 человек. В их числе 26 детей, а также украинские военные, которые предпочли сложить оружие и сдаться. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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