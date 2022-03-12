Сенатор Карасин оценил призыв премьера Израиля к Зеленскому прекратить боевые действия

Предложение премьер-министра Израиля Нафтали Бенета президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить боевые действия говорит о том, что в мире растёт желание завершить длящуюся восемь лет войну на Украине и прекратить там травлю русскоязычного населения, считает председатель Комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

"Мы очень удовлетворены тем, что есть некоторые международные игроки, страны, которые пытаются внушить киевской власти мысль о том, что надо заканчивать играть на нервах у собственных людей, взывать к военной помощи, к каким-то дополнительным воинским контингентам из-за рубежа и просто приходить к здравому смыслу", — сказал Лайфу сенатор.

По его мнению, эта тональность руководства Турции, Израиля и некоторых других стран свидетельствует о том, что пора прекратить украинской власти настраивать население против русского языка и русской культуры. Люди осознают необходимость убедить киевское руководство бросить эту травлю и прекратить воевать, так как ничего перспективного в этих действиях нет. Карасин считает, что Украина потеряла чувство государственности. Страна в политическом и военном смысле пытается кормиться за счёт коллективного Запада и прежде всего США.