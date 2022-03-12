Сенатор Карасин оценил призыв премьера Израиля к Зеленскому прекратить боевые действия
По его мнению, Незалежная потеряла чувство государственности. Она в политическом и военном смысле пытается кормиться за счёт коллективного Запада.
Предложение премьер-министра Израиля Нафтали Бенета президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить боевые действия говорит о том, что в мире растёт желание завершить длящуюся восемь лет войну на Украине и прекратить там травлю русскоязычного населения, считает председатель Комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
"Мы очень удовлетворены тем, что есть некоторые международные игроки, страны, которые пытаются внушить киевской власти мысль о том, что надо заканчивать играть на нервах у собственных людей, взывать к военной помощи, к каким-то дополнительным воинским контингентам из-за рубежа и просто приходить к здравому смыслу", — сказал Лайфу сенатор.
По его мнению, эта тональность руководства Турции, Израиля и некоторых других стран свидетельствует о том, что пора прекратить украинской власти настраивать население против русского языка и русской культуры. Люди осознают необходимость убедить киевское руководство бросить эту травлю и прекратить воевать, так как ничего перспективного в этих действиях нет. Карасин считает, что Украина потеряла чувство государственности. Страна в политическом и военном смысле пытается кормиться за счёт коллективного Запада и прежде всего США.
"Эта игра ни к чему хорошему для украинского народа не приведёт. Мы это хорошо понимаем и заботимся в данном случае и о своей безопасности стратегической, и о том, чтобы у нас был сосед-Украина, который вразумительно строил бы свою внутреннюю и внешнюю политику. Я искренне надеюсь, что рано или поздно этот человек (Зеленский. — Прим. Лайфа) поймёт степень ответственности, которая на нём лежит", — заключил Карасин.
Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Президент РФ отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.