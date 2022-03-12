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12 марта, 12:26

Пушилин заявил об освобождении 85 населённых пунктов силами ДНР

Он отметил, что на повестке стоит вопрос о разминировании этих территорий после отступления солдат ВСУ.

Войска ДНР освободили 85 населённых пунктов за время проведения "Операции Z". Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-1" и добавил, что теперь стоит задача провести работу по разминированию данных территорий.

"На сегодняшний день можно говорить, что нами освобождено 85 населённых пунктов, включая Волноваху. Сегодня отрабатывает населённый пункт в рамках своих мероприятий Министерство внутренних дел", — уточнил он.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Ранее Лайф сообщал, что Минобороны опубликовало карту перешедших под контроль России и ДНР территорий в ходе спецоперации. Так, группировка войск республики при огневой поддержке ВС РФ вышла к Новоандреевке и Кирилловке и блокировала Благодатное. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

В ДНР уличили ВСУ в применении тактики "выжженной земли" при отступлении

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VK / ДНР онлайн

Татьяна Миссуми

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