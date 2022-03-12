Пушилин заявил об освобождении 85 населённых пунктов силами ДНР

Войска ДНР освободили 85 населённых пунктов за время проведения "Операции Z". Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-1" и добавил, что теперь стоит задача провести работу по разминированию данных территорий.

"На сегодняшний день можно говорить, что нами освобождено 85 населённых пунктов, включая Волноваху. Сегодня отрабатывает населённый пункт в рамках своих мероприятий Министерство внутренних дел", — уточнил он.