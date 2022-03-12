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Регион
Опубликовано 12 марта 2022, 12:27
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В офисе Зеленского призвали жителей Западной и Центральной Украины выходить на работу

По словам Алексея Арестовича, населению уже пора делать шаги из "режима праздника непослушания" и запускать хотя бы маленькие магазины и предприятия.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что пора возвращаться к "нормальной жизни и к нормальной социально-экономической деятельности", и призвал жителей Западной и Центральной Украины, где нет боевых действий, выходить на работу.

"Вам не кажется, что на Западной и Центральной Украине пора выходить из режима праздника непослушания и запускать экономику, хотя бы магазины маленькие, предприятия? Западной и Центральной Украине, куда не дошли боевые действия, надо бы выходить на работу. Самое время начать нормальную жизнь", — сказал Арестович в видеообращении, опубликованном в "Фейсбуке".

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. В Минобороны РФ рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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Getty Images / Mykhaylo Palinchak / SOPA Images / LightRocket

Николь Вербер
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