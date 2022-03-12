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12 марта, 12:36

Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления "Челси"

Ранее в Туманном Альбионе были заморожены все активы российского бизнесмена.

Руководство Английской премьер-лиги решило отстранить владельца лондонского "Челси" Романа Абрамовича от управления клубом. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"После введения санкций Правительства Великобритании совет премьер-лиги отстранил Романа Абрамовича от должности главы футбольного клуба "Челси", говорится в заявлении.

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В четверг Правительство Великобритании заморозило все активы Абрамовича в стране. Ранее Лайф сообщал, что российский бизнесмен решил продать "Челси", с которым за 19 лет выиграл 21 трофей.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Челси" занимает третье место, набрав в 27 матчах 56 очков. Его опережают только "Манчестер Сити" (69 баллов) и "Ливерпуль" (63).

Обложка ©

Getty Images / Marc Atkins / Mark Leech Sports Photography

Роман Фейгин

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