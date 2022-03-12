Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления "Челси"

Руководство Английской премьер-лиги решило отстранить владельца лондонского "Челси" Романа Абрамовича от управления клубом. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"После введения санкций Правительства Великобритании совет премьер-лиги отстранил Романа Абрамовича от должности главы футбольного клуба "Челси", — говорится в заявлении.

В четверг Правительство Великобритании заморозило все активы Абрамовича в стране. Ранее Лайф сообщал, что российский бизнесмен решил продать "Челси", с которым за 19 лет выиграл 21 трофей.