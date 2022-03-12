Пассажирский самолёт Петербург – Сочи подал сигнал тревоги над Казахстаном

Сигнал тревоги поступил из пассажирского самолёта, совершающего рейс Санкт-Петербург – Сочи. В тот момент он пролетал над Казахстаном, пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

"Airbus рейса Санкт-Петербург – Сочи подал сквок general emergency (сигнал тревоги) над Казахстаном, он следует в аэропорт назначения", — говорится в сообщении.

Как уточняется, воздушное судно пошло на снижение до 6,5 тысячи метров, но уже начало набирать высоту. В настоящее время устанавливается причина сигнала тревоги.