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12 марта, 12:33
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Пассажирский самолёт Петербург – Сочи подал сигнал тревоги над Казахстаном

Как уточняется, воздушное судно пошло на снижение до 6,5 тысячи метров, однако уже начало набирать высоту и теперь следует в аэропорт назначения.

Сигнал тревоги поступил из пассажирского самолёта, совершающего рейс Санкт-Петербург – Сочи. В тот момент он пролетал над Казахстаном, пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

"Airbus рейса Санкт-Петербург Сочи подал сквок general emergency (сигнал тревоги) над Казахстаном, он следует в аэропорт назначения", — говорится в сообщении.

Как уточняется, воздушное судно пошло на снижение до 6,5 тысячи метров, но уже начало набирать высоту. В настоящее время устанавливается причина сигнала тревоги.

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Обложка ©

Pexels

Николь Вербер

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