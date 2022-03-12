Sony Pictures приостановила работу в России из-за событий на Украине

Американская кинокомпания Sony Pictures объявила, что приостанавливает свою деятельность в России в связи с событиями на Украине. Об этом пишет издание Variety со ссылкой на главного исполнительного директора Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерра.

Как уточняется, в заявлении для сотрудников он сообщил, что корпорация поддерживает "многие компании по всему миру, которые в настоящее время приостановили свою деятельность в России". Кроме того, Винчикерра поддержал гуманитарные операции, которые проводятся для помощи украинским гражданам.