Sony Pictures приостановила работу в России из-за событий на Украине
Компания также отложила цифровые релизы своих проектов, в том числе фильма "Человек-паук. Нет пути домой", и заморозила сделки по дистрибуции контента на телевидении.
Американская кинокомпания Sony Pictures объявила, что приостанавливает свою деятельность в России в связи с событиями на Украине. Об этом пишет издание Variety со ссылкой на главного исполнительного директора Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерра.
Как уточняется, в заявлении для сотрудников он сообщил, что корпорация поддерживает "многие компании по всему миру, которые в настоящее время приостановили свою деятельность в России". Кроме того, Винчикерра поддержал гуманитарные операции, которые проводятся для помощи украинским гражданам.
Также отмечается, что компания отложила цифровые релизы своих проектов, в том числе фильма "Человек-паук. Нет пути домой", заморозила сделки по дистрибуции контента на телевидении и ограничила доступ к аниме-сервису Crunchyroll в РФ.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, Coca-Cola и PepsiCo решили приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.
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