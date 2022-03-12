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12 марта, 13:00

"Уфа" и "Нижний Новгород" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Башкирский клуб остался на 15-й позиции в таблице, волжане — на 11-й.

"Уфа" сыграла вничью с "Нижним Новгородом" в стартовом матче 21-го чемпионата России по футболу. Встреча на стадионе "BetBoom Арена" в столице Башкирии завершилась со счётом 0:0.

Хозяева завершали матч в меньшинстве. В добавленное арбитром время вторую жёлтую карточку получил полузащитник "Уфы" Дмитрий Кабутов.

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"Нижний Новгород" набрал 23 очка, оставшись на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Уфимцы с 17 баллами — на предпоследней, 15-й позиции.

Футбол. Чемпионат России

Премьер-лига. 21-й тур

"Уфа" "Нижний Новгород" — 0:0

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ФК "Уфа"

Роман Фейгин

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