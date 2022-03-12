Захарова вычислила спонсора биолабораторий на Украине по генеалогическому древу
Мария Захарова. Фото © Пресс-служба МИД РФ
По данным дипломата, американская гражданка Ульяна Супрун, ставшая министром здравоохранения Незалежной, вместе со своей роднёй принялась вкладываться в создание биооружия.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что биолаборатории Украины спонсировало Минобороны США на суммы в миллионы долларов в целях разработки биологического оружия.
"На Украине эти биолаборатории находились в подчинении Минздрава. Летом 2016 года администрация бывшего президента США Барака Обамы отправила на Украину Ульяну Супрун, американскую гражданку, которая стала министром здравоохранения Украины", — написала Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Так, по данным дипломата, отец Ульяны Супрун — Джордж Гарри Юркив — бывший вице-президент компании North American Controls Inc, занимающейся разработкой и поставкой систем контроля для оборонной промышленности. А дед Ульяны Супрун — Иван Юркив — был поручиком в армии независимой Украины в 1919 году. По словам Захаровой, имеются сведения, что в начале Второй мировой он состоял в бандеровских формированиях и участвовал в боях и диверсионных операциях против советских войск в Карпатах. А ещё муж Ульяны Супрун — Марко Супрун — пропагандист и продюсер из Канады. На Украине известен своими связями с ультраправыми активистами, поделилась представитель МИД своим расследованием.
"Всего лишь один пример того, как связана демилитаризация с денацификацией", — заключила Захарова.
Как сообщал Лайф, Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы проводились, в частности, во львовской биолаборатории. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.