Захарова вычислила спонсора биолабораторий на Украине по генеалогическому древу

Так, по данным дипломата, отец Ульяны Супрун — Джордж Гарри Юркив — бывший вице-президент компании North American Controls Inc, занимающейся разработкой и поставкой систем контроля для оборонной промышленности. А дед Ульяны Супрун — Иван Юркив — был поручиком в армии независимой Украины в 1919 году. По словам Захаровой, имеются сведения, что в начале Второй мировой он состоял в бандеровских формированиях и участвовал в боях и диверсионных операциях против советских войск в Карпатах. А ещё муж Ульяны Супрун — Марко Супрун — пропагандист и продюсер из Канады. На Украине известен своими связями с ультраправыми активистами, поделилась представитель МИД своим расследованием.