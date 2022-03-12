Минцифры сообщило о последствиях отключения "Ростелекома" от LINX
В ведомстве заверили, что угроза для замедления или отсутствия трафика в нашей стране отсутствует.
В Минцифры РФ заявили, что отключение "Ростелекома" от лондонской точки обмена интернет-трафиком (LINX) никак не повлияет на скорость интернета в стране.
"Отключение британской LINX не повлияет на скорость и качество соединения отечественных операторов. Трафик будет перераспределён на другие узлы обмена интернет-трафиком", — приводит заявление ведомства ТАСС.
В министерстве также отметили, что "Ростелеком" ранее планировал отказаться от услуг LINX в связи с незначительным объёмом трафика. Как уточняется, угроза для замедления или отсутствия трафика в стране отсутствует, а российские пользователи даже не заметят ущерб от действий LINX.
Кроме того, и в пресс-службе "Ростелекома" подчеркнули, что их отключение от лондонской точки обмена интернет-трафиком (LINX) никак не повлияет на качество сервисов.
А ранее в Минцифры заявляли, что в России не планируется отключение Интернета изнутри. Госорганам изложен набор простейших рекомендаций по кибергигиене, чтобы защититься от грязного, вредоносного трафика.
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