Минцифры сообщило о последствиях отключения "Ростелекома" от LINX

В Минцифры РФ заявили, что отключение "Ростелекома" от лондонской точки обмена интернет-трафиком (LINX) никак не повлияет на скорость интернета в стране.

"Отключение британской LINX не повлияет на скорость и качество соединения отечественных операторов. Трафик будет перераспределён на другие узлы обмена интернет-трафиком", — приводит заявление ведомства ТАСС.

В министерстве также отметили, что "Ростелеком" ранее планировал отказаться от услуг LINX в связи с незначительным объёмом трафика. Как уточняется, угроза для замедления или отсутствия трафика в стране отсутствует, а российские пользователи даже не заметят ущерб от действий LINX.

Кроме того, и в пресс-службе "Ростелекома" подчеркнули, что их отключение от лондонской точки обмена интернет-трафиком (LINX) никак не повлияет на качество сервисов.