В ФРГ предупредили об угрозе массового банкротства предприятий из-за цен на топливо

Управляющий директор Ассоциации малого и среднего бизнеса Германии Маркус Джергер заявил об опасениях насчёт массового банкротства предприятий и потери рабочих мест в связи с подорожанием энергоносителей. Об этом пишет NEOPresse.

"Федеральная ассоциация малого и среднего бизнеса опасается корпоративных банкротств и потери рабочих мест из-за высоких цен на энергоносители. Цены на энергоносители превратились в экзистенциальный вопрос для многих предпринимателей", — заявил он.

В своём опубликованном отчёте Джергер также раскритиковал правительство Германии за сохранение высоких налогов на электроэнергию и нереализованную реформу в области льгот для тех, кто пользуется общественным транспортом.