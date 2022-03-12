НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 марта, 13:44

В ФРГ предупредили об угрозе массового банкротства предприятий из-за цен на топливо

Как отмечается, стоимость энергоносителей превратилась "в экзистенциальный вопрос для многих предпринимателей".

Управляющий директор Ассоциации малого и среднего бизнеса Германии Маркус Джергер заявил об опасениях насчёт массового банкротства предприятий и потери рабочих мест в связи с подорожанием энергоносителей. Об этом пишет NEOPresse.

"Федеральная ассоциация малого и среднего бизнеса опасается корпоративных банкротств и потери рабочих мест из-за высоких цен на энергоносители. Цены на энергоносители превратились в экзистенциальный вопрос для многих предпринимателей", — заявил он.

В своём опубликованном отчёте Джергер также раскритиковал правительство Германии за сохранение высоких налогов на электроэнергию и нереализованную реформу в области льгот для тех, кто пользуется общественным транспортом.

Опрос показал готовность американцев менять образ жизни из-за подорожания бензина

Опрос показал готовность американцев менять образ жизни из-за подорожания бензина

Ранее Лайф писал, что в Италии дальнобойщики отказались работать из-за цен на бензин. Кроме того, морские перевозчики тоже испытывают трудности в работе из-за подорожания топлива.

Обложка ©

Pixabay

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1