Премьер Хорватии: Падение беспилотника в Загребе показало плохую реакцию НАТО в воздухе

Он подчеркнул, что кроме украинского воздушного пространства дрон пролетел румынское и венгерское.

Премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что падение беспилотного летательного аппарата советского производства Ту-141 "Стриж" в Загребе было ясной угрозой для всех стран – членов НАТО. Оно продемонстрировало плохую реакцию стран блока на вхождение военного дрона в воздушное пространство Североатлантического альянса.

"Очевидно, что реакция не была хорошей, ни оценка уровня опасности, ни своевременное и быстрое общение с другими странами", — сказал Пленкович после осмотра места падения "Стрижа" вместе с членами правительства и главами силовых ведомств перед началом подъёма обломков дрона. Он также призвал к укреплению и активизации сотрудничества внутри альянса при таких ситуациях.

По его словам, БПЛА прошёл румынское и венгерское воздушное пространство, летел над Хорватией около семи минут и упал на окраине Загреба. Пленкович отметил, что рядом находятся 4,5 тысячи студентов, рестораны, ночной клуб, мост через Саву, жилые дома в 200 метрах. При этом, по его словам, в воздушном пространстве Венгрии БПЛА пробыл около 40 минут, за это время Хорватия не была предупреждена о приближающемся объекте.

"В этом большом несчастье у нас была удача, и никто не пострадал, повреждения получили 40 припаркованных автомобилей", — пояснил глава правительства журналистам.

Пленкович напомнил, что он ранее официально обратился к лидерам стран ЕС, главам Совета ЕС Шарлю Мишелю, Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, оповестив их об этом инциденте. Он призвал усилить сотрудничество друг с другом, чтобы можно было вовремя оповестить все страны о подобном. По его словам, представители прокуратуры, МВД и армии вместе будут расследовать инцидент.