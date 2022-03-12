Захарова осудила американские цифровые платформы за поощрение национализма

"Ксенофобия границ не ведает. Интернет-ксенофобия уж тем более. Долгие годы национализм взращивался на территории Украины и поощрялся Западом. Результат такой политики мы все сегодня наблюдаем. Пора бы сделать выводы и использовать все ресурсы, в первую очередь информационные, чтобы пресечь разжигание ненависти. Цифровые платформы США несут прямую ответственность за поощрение национализма на Украине", — написала Захарова в своём Telegram-канале, комментируя заявления представителя Meta Ника Клегга о том, что компания не будет блокировать призывы к насилию в отношении граждан России только на территории Украины.