Захарова осудила американские цифровые платформы за поощрение национализма
Дипломат уверена, что сейчас самое время сделать выводы и использовать все ресурсы, в первую очередь информационные, чтобы пресечь разжигание ненависти.
Мария Захарова Фото. © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возложила на цифровые платформы США ответственность за поощрение национализма на Украине.
"Ксенофобия границ не ведает. Интернет-ксенофобия уж тем более. Долгие годы национализм взращивался на территории Украины и поощрялся Западом. Результат такой политики мы все сегодня наблюдаем. Пора бы сделать выводы и использовать все ресурсы, в первую очередь информационные, чтобы пресечь разжигание ненависти. Цифровые платформы США несут прямую ответственность за поощрение национализма на Украине", — написала Захарова в своём Telegram-канале, комментируя заявления представителя Meta Ника Клегга о том, что компания не будет блокировать призывы к насилию в отношении граждан России только на территории Украины.
Напомним, компания Meta признала, что разрешила в соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию против военных России. Кроме того, там решили не удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей и разрешить восхваление националистического украинского полка "Азов". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль примет меры, если Meta не будет блокировать призывы к насилию против россиян. А Генпрокуратура потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность. Позже Роскомнадзор объявил о решении ограничить доступ к "Инстаграму", которым владеет компания. Глава соцсети Адам Моссери назвал неправильным решение о блокировке в РФ. По его словам, это "лишит 80 миллионов пользователей в России связи друг с другом и с остальным миром".