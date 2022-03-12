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Регион
Опубликовано 12 марта 2022, 13:56

В ДНР сообщили о перехвате украинской ракеты "Точка-У" над Шахтёрском

Упавшие части ракеты "Точка-У". Фото © Telegram / Штаб территориальной обороны ДНР

Упавшие части ракеты "Точка-У". Фото © Telegram / Штаб территориальной обороны ДНР

Также опубликованы снимки упавших осколков от этого снаряда, сбитого войсками ПВО.

Силы ПВО Донецкой Народной республики сбили украинскую ракету "Точка-У" над Шахтёрском. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в "Телеграме".

"Силы ПВО перехватили ракету ТРК "Точка-У" над Шахтёрском. Отмечается, что очередная ракета украинских боевиков была успешно перехвачена силами нашей ПВО", — уточняется в заявлении.

Минобороны показало карту перешедших под контроль России и ДНР территорий на 12 марта
Минобороны показало карту перешедших под контроль России и ДНР территорий на 12 марта

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. В Минобороны РФ рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

Появилось видео с брошенными ВСУ Javelin и кассетными снарядами в освобождённом Анадоле
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Татьяна Миссуми
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