Кабмин ФРГ сообщил детали разговора Шольца с Зеленским перед звонком Путину

Переговоры Путина, Макрона и Шольца длились 75 минут. Федеральный канцлер и французский президент в ходе них настаивали на прекращении огня на Украине и начале поиска дипломатического решения конфликта, добавили в правительстве ФРГ.

Напомним, что 11 марта Путин провёл переговоры в Кремле с белорусским коллегой Александром Лукашенко. В ходе встречи российский лидер сообщил о "позитивных сдвигах" в переговорах с Киевом. А Лукашенко привёз карты с планами нападения Украины на Белоруссию и заявил, что ВСУ могли бы атаковать его страну, если бы РФ не нанесла превентивный удар за шесть часов до планировавшейся операции.