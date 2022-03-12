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12 марта, 14:06

Кабмин ФРГ сообщил детали разговора Шольца с Зеленским перед звонком Путину

Федеральный канцлер и французский президент в ходе беседы с российским коллегой настаивали на прекращении огня на Украине.

<p>Обложка © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency</p>

Обложка © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency

Канцлер ФРГ Олаф Шольц перед разговором с российским лидером Владимиром Путиным и французским президентом Эмманюэлем Макроном переговорил с Владимиром Зеленским. Об этом сообщило правительство Германии.

"Шольц узнал его (Зеленского. — Прим. Лайфа) оценку сложившейся ситуации. Стороны договорились поддерживать связь", — рассказали в немецком кабмине.

Переговоры Путина, Макрона и Шольца длились 75 минут. Федеральный канцлер и французский президент в ходе них настаивали на прекращении огня на Украине и начале поиска дипломатического решения конфликта, добавили в правительстве ФРГ.

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Напомним, что 11 марта Путин провёл переговоры в Кремле с белорусским коллегой Александром Лукашенко. В ходе встречи российский лидер сообщил о "позитивных сдвигах" в переговорах с Киевом. А Лукашенко привёз карты с планами нападения Украины на Белоруссию и заявил, что ВСУ могли бы атаковать его страну, если бы РФ не нанесла превентивный удар за шесть часов до планировавшейся операции.

Андрей Бражников

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