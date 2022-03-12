ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 марта 2022, 14:05

"Нет никакого смысла уходить": Футболист "Зенита" Вендел не планирует покидать команду

Игроков российских клубов иностранные команды могут включать в заявку до 7 апреля.

Тьяго Рибейро, агент бразильского полузащитника "Зенита" Вендела, заявил, что футболист не планирует в ближайшем будущем покидать петербургский клуб. Об этом сообщает "РБ Спорт".

"Вендел выполняет свой контракт с "Зенитом", и тут никаких изменений. Он остаётся в "Зените", никакой конкретики не было. Для него сейчас не имеет никакого смысла уходить из "Зенита". Мы очень осторожно относимся к сложившейся ситуации, но игрок сейчас точно никуда не уходит", сказал Рибейро.

Шведский футболист "Химок" Дагерстоль покинул команду
Шведский футболист "Химок" Дагерстоль покинул команду

Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.

Иностранные клубы имеют право до 7 апреля включить в заявку игроков российских команд. Один клуб не сможет подписать краткосрочные контракты более чем с двумя легионерами из РПЛ.

BannerImage

ФК "Зенит"

Роман Фейгин
  • Новости
  • рпл
  • ФК Зенит
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar