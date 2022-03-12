"Нет никакого смысла уходить": Футболист "Зенита" Вендел не планирует покидать команду

Игроков российских клубов иностранные команды могут включать в заявку до 7 апреля.

Тьяго Рибейро, агент бразильского полузащитника "Зенита" Вендела, заявил, что футболист не планирует в ближайшем будущем покидать петербургский клуб. Об этом сообщает "РБ Спорт".

"Вендел выполняет свой контракт с "Зенитом", и тут никаких изменений. Он остаётся в "Зените", никакой конкретики не было. Для него сейчас не имеет никакого смысла уходить из "Зенита". Мы очень осторожно относимся к сложившейся ситуации, но игрок сейчас точно никуда не уходит", — сказал Рибейро.

Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.