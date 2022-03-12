Собянин объявил о запуске горячей линии для помощи бизнесу в Москве
Предприниматели смогут также поделиться своими идеями о рычагах поддержки.
В Москве заработала горячая линия для предпринимателей, где проконсультируют о мерах поддержки бизнеса в условиях вводимых Западом санкций. Об этом сообщил в соцсети "ВКонтакте" мэр столицы Сергей Собянин.
"Операторы кол-центра готовы ответить на вопросы, связанные с работой бизнеса в условиях зарубежных санкций, расскажут о важных изменениях в законодательстве и принятых на федеральном и городском уровнях мерах поддержки", — уточнил градоначальник.
Отмечается, что бизнесмены могут предложить и свои идеи о том, как смягчить удар от западных санкций. Обращения принимаются по номеру +7 (499) 444-16-15 в рабочие дни с 9:00 до 18:00.
Напомним, ограничения против России вводятся в связи с тем, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно вводит антироссийские ограничения и продолжил бы это делать даже без событий на Украине. Лайф следит за развитием событий.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков