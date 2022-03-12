Собянин объявил о запуске горячей линии для помощи бизнесу в Москве

Предприниматели смогут также поделиться своими идеями о рычагах поддержки.

В Москве заработала горячая линия для предпринимателей, где проконсультируют о мерах поддержки бизнеса в условиях вводимых Западом санкций. Об этом сообщил в соцсети "ВКонтакте" мэр столицы Сергей Собянин.

"Операторы кол-центра готовы ответить на вопросы, связанные с работой бизнеса в условиях зарубежных санкций, расскажут о важных изменениях в законодательстве и принятых на федеральном и городском уровнях мерах поддержки", — уточнил градоначальник.