ЦБ решил не открывать торги на фондовом рынке Мосбиржи с 14 по 18 марта
Исключением является режим "Выкуп: адресные заявки" с расчётами в рублях, а также секции рынка СПФИ.
Центральный банк России принял решение не возобновлять торги с 14 по 18 марта на Московской бирже в секции фондового рынка, сообщила пресс-служба регулятора.
"Банк России принял решение не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка, за исключением режима "Выкуп: адресные заявки" с расчётами в рублях, а также в секции рынка СПФИ", — говорится в сообщении ЦБ РФ.
Примечательно, что торги в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка пройдут в режиме "Закрытие позиций — адресные заявки", а по инструментам денежной и товарной секции и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках торги пройдут в обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск. На валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Мосбиржи торги станут открывать в 10:00. График на 21–25 марта 2022 года будет опубликован на официальном сайте Банка России позднее.
Ранее Лайф писал, что эксперт Минфина Дайнеко призвала не считать вклады источником дохода. Как подчёркивает специалист, это не инструмент заработка, а скорее защитное средство от инфляции. И есть много факторов, на которые стоит обратить внимание при выборе банка.
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