ЦБ решил не открывать торги на фондовом рынке Мосбиржи с 14 по 18 марта

Центральный банк России принял решение не возобновлять торги с 14 по 18 марта на Московской бирже в секции фондового рынка, сообщила пресс-служба регулятора.

"Банк России принял решение не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка, за исключением режима "Выкуп: адресные заявки" с расчётами в рублях, а также в секции рынка СПФИ", — говорится в сообщении ЦБ РФ.

Примечательно, что торги в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка пройдут в режиме "Закрытие позиций — адресные заявки", а по инструментам денежной и товарной секции и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках торги пройдут в обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск. На валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Мосбиржи торги станут открывать в 10:00. График на 21–25 марта 2022 года будет опубликован на официальном сайте Банка России позднее.