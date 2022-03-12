Продвинулись на 12 км: Опубликована карта с новыми освобождёнными в ходе "Операции Z" территориями
Карта освобождённых в ходе "Операции Z" территорий. Фото © Минобороны
Установлен контроль над населёнными пунктами Новоандреевка, Кирилловка, ВС России вышли на рубеж Новомайорское – Павловка –Никольское – Владимировка – Благодатное.
Опубликована обновлённая карта с освобождёнными в ходе российской "Операции Z" по защите Донбасса территориями. Её представил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Он отметил, что за день Вооружённые силы РФ продвинулись на 12 километров. Установлен контроль над населёнными пунктами Новоандреевка, Кирилловка, войска вышли на рубеж Новомайорское – Павловка – Никольское – Владимировка – Благодатное. В свою очередь ЛНР освободила населённые пункты Молодёжное, Возгорье и овладела южной и центральной частью населённого пункта Попасная.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.