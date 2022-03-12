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Регион
Опубликовано 12 марта 2022, 16:53
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Продвинулись на 12 км: Опубликована карта с новыми освобождёнными в ходе "Операции Z" территориями

Карта освобождённых в ходе "Операции Z" территорий. Фото © Минобороны

Карта освобождённых в ходе "Операции Z" территорий. Фото © Минобороны

Установлен контроль над населёнными пунктами Новоандреевка, Кирилловка, ВС России вышли на рубеж Новомайорское – Павловка –Никольское – Владимировка – Благодатное.

Опубликована обновлённая карта с освобождёнными в ходе российской "Операции Z" по защите Донбасса территориями. Её представил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что за день Вооружённые силы РФ продвинулись на 12 километров. Установлен контроль над населёнными пунктами Новоандреевка, Кирилловка, войска вышли на рубеж Новомайорское – Павловка – Никольское – Владимировка – Благодатное. В свою очередь ЛНР освободила населённые пункты Молодёжное, Возгорье и овладела южной и центральной частью населённого пункта Попасная.

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.

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Андрей Бражников
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