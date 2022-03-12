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12 марта, 16:45
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Крупнейшую за десятилетия массовую казнь провели в Саудовской Аравии

Власти подчеркнули, что приговорённые к смерти были осуждены за терроризм, королевство продолжит подобную строгую политику в отношении всех, кто причастен к экстремизму.

В Саудовской Аравии казнили 81 преступника, которые были осуждены за убийства и пособничество боевикам, сообщило агентство Associated Press. Это крупнейшая массовая казнь за десятилетия.

"По итогам судебного процесса они были признаны виновными в совершении многочисленных чудовищных преступлений, в результате которых погибло большое количество гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов", заявили власти арабского государства.

Отмечается, что некоторые из казнённых состояли в группировках "Аль-Каида"* и ИГИЛ*. По словам властей, все права осуждённых соблюдались, в частности им предоставлялись адвокаты. Саудовская Аравия продолжит свою строгую и непоколебимую политику в отношении терроризма, резюмируется в заявлении властей.

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Ранее Лайф писал, что в Демократической Республике Конго (ДРК) военный трибунал приговорил 51 человека к смертной казни за убийство в 2017 году двух сотрудников ООН.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

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