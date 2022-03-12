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12 марта, 16:42

В Ярославле муж из ревности убил школьную учительницу

Она была найдена с колото-резаным ранением и следами побоев. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего".

В Ярославле муж в порыве злости избил и зарезал свою супругу. 10 марта бездыханное тело 32-летней Натальи было обнаружено в её квартире.

По версии следствия, преступление совершил её муж, который в ходе ссоры и нанёс ей смертельные увечья. Наталья была найдена с колото-резаным ранением и множественными следами побоев. Следственный отдел по Дзержинскому району Ярославля уже возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего" и задержал мужчину.

А пока правоохранители будут разбираться во всех обстоятельствах преступления, с Натальей прощается одна из местных школ, где она преподавала. Коллеги и родители воспитанников делятся воспоминаниями об учительнице и пишут ей письма в соцсетях.

"Мы выражаем глубокие соболезнования семье и близким. Наталья Евгеньевна навсегда останется в нашей памяти как добрый и светлый человек. Не хватает слов, чтобы выразить всю благодарность за её вклад в жизнь нашей школы. Любим, помним, скорбим", — отмечают сотрудники школы.

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Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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