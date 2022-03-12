"Росатом": Специалисты РФ консультируют персонал на Чернобыльской и Запорожской АЭС

Взаимодействие российских и украинских профессионалов происходит регулярно в формате совещаний.

Запорожской и Чернобыльской АЭС продолжает управлять украинский персонал, которому российские коллеги оказывают консультативную помощь, говорится в заявлении госкорпорации "Росатом".

"В связи с поступающими запросами сообщаем, что управление и эксплуатация Запорожской и Чернобыльской АЭС осуществляется силами украинского эксплуатирующего персонала. Группа из нескольких российских специалистов оказывает ему консультативную помощь", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что при оказании технической поддержки определяются приоритетные потребности станций для обеспечения безопасной и стабильной работы атомных энергоблоков. В ходе консультаций российских специалистов осуществляется восстановление энергообеспечения Чернобыльской АЭС и системы физической защиты Запорожской АЭС.