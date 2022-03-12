"Росатом": Специалисты РФ консультируют персонал на Чернобыльской и Запорожской АЭС
Взаимодействие российских и украинских профессионалов происходит регулярно в формате совещаний.
Запорожской и Чернобыльской АЭС продолжает управлять украинский персонал, которому российские коллеги оказывают консультативную помощь, говорится в заявлении госкорпорации "Росатом".
"В связи с поступающими запросами сообщаем, что управление и эксплуатация Запорожской и Чернобыльской АЭС осуществляется силами украинского эксплуатирующего персонала. Группа из нескольких российских специалистов оказывает ему консультативную помощь", — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что при оказании технической поддержки определяются приоритетные потребности станций для обеспечения безопасной и стабильной работы атомных энергоблоков. В ходе консультаций российских специалистов осуществляется восстановление энергообеспечения Чернобыльской АЭС и системы физической защиты Запорожской АЭС.
В "Росатоме" также обратили внимание на то, что взаимодействие российских и украинских специалистов происходит регулярно в формате совещаний. Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации украинских АЭС осуществляются в тесном контакте с руководством МАГАТЭ, говорится в сообщении госкорпорации.
Ранее стало известно, что украинские националисты нанесли удар по подстанции, питающей Чернобыльскую АЭС, территорию которой российские военные взяли под контроль в конце февраля. Сообщалось, что российские десантники и украинские военнослужащие батальона охраны станции договорились о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага. Лайф следит за развитием событий в онлайн-режиме.
ТАСС / Максим Стулов