Пасечник подписал указ об административно-территориальном устройстве ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ, закрепляющий административно-территориальное устройство страны такое же, как использовала Луганская область Украины в начале 2014 года.

"Постановляю: установить, что до вступления в силу соответствующего закона ЛНР административно-территориальное устройство ЛНР соответствует административно-территориальному устройству бывшей Луганской области Украины по состоянию на 18.05.2014", — говорится в тексте указа, обнародованном на официальном сайте главы государства. Документ вступает в силу с момента публикации.