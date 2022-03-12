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12 марта, 16:25

Пасечник подписал указ об административно-территориальном устройстве ЛНР

Документ опубликован на официальном сайте главы государства и уже вступит в силу.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ, закрепляющий административно-территориальное устройство страны такое же, как использовала Луганская область Украины в начале 2014 года.

"Постановляю: установить, что до вступления в силу соответствующего закона ЛНР административно-территориальное устройство ЛНР соответствует административно-территориальному устройству бывшей Луганской области Украины по состоянию на 18.05.2014", — говорится в тексте указа, обнародованном на официальном сайте главы государства. Документ вступает в силу с момента публикации.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.

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ТАСС / Марина Сулименко

Виктория Дитрих

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