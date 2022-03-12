Пасечник подписал указ об административно-территориальном устройстве ЛНР

Документ опубликован на официальном сайте главы государства и уже вступит в силу.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ, закрепляющий административно-территориальное устройство страны такое же, как использовала Луганская область Украины в начале 2014 года.