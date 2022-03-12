"Верим в Комппера": "Локомотив" не занимается поиском нового главного тренера

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Александр Плутник заявил, что клуб не занимается поиском нового главного тренера. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Нет, не занимаемся поиском нового тренера, верим в Марвина Комппера. Нам нравится, как он работает", — сказал Плутник.

Ранее Лайф сообщал, что немецкий главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль покинул клуб за два дня до первого официального матча в новом году. Сейчас команду к матчам готовит его соотечественник Марвин Комппер.