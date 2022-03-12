Байден одобрил предоставление Украине военной помощи в размере $200 млн

Ранее Конгресс США согласовал выделение более 13 миллиардов долларов в качестве поддержки Незалежной.

Президент США Джо Байден подписал меморандум, наделяющий американского госсекретаря Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине военной помощи на сумму до 200 миллионов долларов.

"Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия <…> использовать средства общей суммой до 200 млн долларов в виде оборонных изделий и услуг Министерства обороны, а также военного обучения и подготовки для предоставления помощи Украине", — говорится в документе, распространённом пресс-службой Белого дома.