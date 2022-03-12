Байден одобрил предоставление Украине военной помощи в размере $200 млн
Ранее Конгресс США согласовал выделение более 13 миллиардов долларов в качестве поддержки Незалежной.
Президент США Джо Байден подписал меморандум, наделяющий американского госсекретаря Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине военной помощи на сумму до 200 миллионов долларов.
"Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия <…> использовать средства общей суммой до 200 млн долларов в виде оборонных изделий и услуг Министерства обороны, а также военного обучения и подготовки для предоставления помощи Украине", — говорится в документе, распространённом пресс-службой Белого дома.
Ранее Лайф писал, что Конгресс США согласовал выделение $13,6 млрд на помощь Украине. Утверждение бюджета шло в течение нескольких месяцев. Парламенту приходилось принимать инициативы о временном финансировании федерального правительства, чтобы госорганы продолжали работать.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
Unsplash / Pepi Stojanovski