Через не можу!: Зеленский пожаловался на проблемы с наполнением бюджета Украины

А ранее лидер Незалежной заявлял, что ради покупки системы ПВО он готов взять кредит и вытянуть даже последние деньги из казны страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Незалежная сталкивается с проблемой наполнения бюджета. На сложности он пожаловался в ходе пресс-конференции для иностранных журналистов.

"Нас интересует наполнение бюджета. У нас с этим проблема: часть предприятий не работает, где-то бомбардировки, где-то люди боятся... закрылись и не работают", — заявил Владимир Зеленский иностранной прессе.