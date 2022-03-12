Через не можу!: Зеленский пожаловался на проблемы с наполнением бюджета Украины
А ранее лидер Незалежной заявлял, что ради покупки системы ПВО он готов взять кредит и вытянуть даже последние деньги из казны страны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Незалежная сталкивается с проблемой наполнения бюджета. На сложности он пожаловался в ходе пресс-конференции для иностранных журналистов.
"Нас интересует наполнение бюджета. У нас с этим проблема: часть предприятий не работает, где-то бомбардировки, где-то люди боятся... закрылись и не работают", — заявил Владимир Зеленский иностранной прессе.
Видимо, с нехваткой денег связано сегодняшнее обращение советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича к украинцам. Он призвал жителей Западной и Центральной Украины возвращаться к "нормальной социально-экономической деятельности" и выходить на работу. По словам Арестовича, гражданам пора "запускать экономику".
Лайф напоминает, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Matt Dunham