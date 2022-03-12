В Петербурге пьяный водитель протащил инспектора ДПС 200 метров, уходя от погони

В Санкт-Петербурге пьяный водитель протащил сотрудника ДПС 200 метров, зажав его при попытке открыть дверь. Автомобиль был остановлен, а сам нарушитель задержан после непродолжительной погони, пишет "Дорожный инспектор" и публикует видео перехвата машины.

Инцидент произошёл ночью. Инспектор остановил автомобиль и попросил 36-летнего водителя пройти проверку на алкоголь. Тот долго препирался и отказался выходить, после чего сотрудник ДПС начал открывать дверь машины. Однако водитель тут же нажал на газ, зажав инспектора.

Известно, что лихача уже ловили за рулём в нетрезвом виде пару недель назад. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Инспектор ДПС жив, о его состоянии и возможных травмах не сообщается.