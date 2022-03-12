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12 марта, 15:46

В Петербурге пьяный водитель протащил инспектора ДПС 200 метров, уходя от погони

Сейчас лихач задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Интересно, что две недели назад мужчина уже попадался за рулём в нетрезвом виде.

В Санкт-Петербурге пьяный водитель протащил сотрудника ДПС 200 метров, зажав его при попытке открыть дверь. Автомобиль был остановлен, а сам нарушитель задержан после непродолжительной погони, пишет "Дорожный инспектор" и публикует видео перехвата машины.

Инцидент произошёл ночью. Инспектор остановил автомобиль и попросил 36-летнего водителя пройти проверку на алкоголь. Тот долго препирался и отказался выходить, после чего сотрудник ДПС начал открывать дверь машины. Однако водитель тут же нажал на газ, зажав инспектора.

Известно, что лихача уже ловили за рулём в нетрезвом виде пару недель назад. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Инспектор ДПС жив, о его состоянии и возможных травмах не сообщается.

Ранее Лайф писал, что в Нижнем Новгороде пьяный водитель вылетел на тротуар и сбил шестерых пешеходов. В результате две женщины и четверо мужчин получили различные травмы и были доставлены в больницу. В отношении виновника ДТП возбуждено уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Пьяный водитель протаранил патрульную машину, уходя от погони, в Петербурге

Пьяный водитель протаранил патрульную машину, уходя от погони, в Петербурге

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"ВКонтакте" / "Дорожный патруль"

Татьяна Миссуми

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