Всё решится в седьмом матче: "Северсталь" сравняла счёт в серии с московским "Динамо" в Кубке Гагарина

Череповецкая "Северсталь" выиграла у московского "Динамо" в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе "Северстали" по шайбе забросили Адам Лишка, Йоонас Няттинен и Даниил Вовченко. У бело-голубых отличились Дмитрий Рашевский и Вячеслав Войнов.

Счёт в серии стал ничейным — 3:3. Решающий, седьмой матч состоится в понедельник, 14 марта, в Москве. Победитель противостояния в четвертьфинале плей-офф сыграет со столичным ЦСКА.