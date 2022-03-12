Всё решится в седьмом матче: "Северсталь" сравняла счёт в серии с московским "Динамо" в Кубке Гагарина
В её составе по шайбе забросили Адам Лишка, Йоонас Няттинен и Даниил Вовченко.
Череповецкая "Северсталь" выиграла у московского "Динамо" в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
В составе "Северстали" по шайбе забросили Адам Лишка, Йоонас Няттинен и Даниил Вовченко. У бело-голубых отличились Дмитрий Рашевский и Вячеслав Войнов.
Счёт в серии стал ничейным — 3:3. Решающий, седьмой матч состоится в понедельник, 14 марта, в Москве. Победитель противостояния в четвертьфинале плей-офф сыграет со столичным ЦСКА.
Кубок Гагарина. 1/8 финала
Западная конференция. Шестой матч
"Северсталь" — "Динамо" (Москва) — 3:2
Шайбы: Лишка 9' (1:0), Няттинен 21' (2:0), Вовченко 28' (3:0), Рашевский 29' (3:1), Войнов 30' (3:2)
Счёт в серии — 3:3
ХК "Динамо"