В Германии испугались последствий отказа от российского газа
Без голубого топлива жители ФРГ будут замерзать в холодных квартирах, а некоторым предприятиям нужно будет переехать в другие страны, предупреждают аналитики.
Отказ от российского газа сулит Германии переезд производств за границу и нехватку топлива для обогрева жилых помещений, сообщается в статье Das Erste.
Цель властей сделать ФРГ независимой от российских энергоносителей может быть достигнута двумя способами: резким прекращением поставок или созданием альтернатив топливу. Второй вариант потребует времени. Без больших затрат Европа не сможет отказаться от российского сырья, составляющего 40% ото всего потребления на континенте, пояснила журналистка Вера Вольфсккампф, ссылаясь на данные Института Брейгеля в Брюсселе.
Кроме того, по мнению экономиста Георга Захманна, поставки газа из Норвегии и Северной Африки, а также СПГ из США и Катара смогут заменить лишь половину объёма. Но даже это сейчас невыполнимо, так как в Германии пока нет терминалов для приёма сжиженного топлива, а их строительство займёт три года. Специалист подчеркнул, что вторую половину российских поставок вообще не получится заменить, — придётся экономить.
"Если мы снизим температуру на один градус, мы сэкономим 7,5% газа, используемого для отопления", — заявил экономист, ссылаясь на расчёты Международного энергетического агентства.
По оценке Георга Захманна, хуже достанется только бизнесу в стране, поскольку газ нужен для производства удобрений, в металлургии, химической промышленности. После таких потрясений часть перечисленных предприятий может переехать из Германии. При этом в качестве временной альтернативы газу называются нефть и уголь.
Ранее Еврокомиссия предложила план полного отказа от покупки угля, нефти и газа из России до 2030 года. Кроме того, ведомство обнародовало документ по сокращению зависимости от поставок российского голубого топлива на 67% до конца 2022 года. Данные меры приняты в связи с российской "Операцией Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Валерий Шарифулин