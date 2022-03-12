В Германии испугались последствий отказа от российского газа

Отказ от российского газа сулит Германии переезд производств за границу и нехватку топлива для обогрева жилых помещений, сообщается в статье Das Erste.

Цель властей сделать ФРГ независимой от российских энергоносителей может быть достигнута двумя способами: резким прекращением поставок или созданием альтернатив топливу. Второй вариант потребует времени. Без больших затрат Европа не сможет отказаться от российского сырья, составляющего 40% ото всего потребления на континенте, пояснила журналистка Вера Вольфсккампф, ссылаясь на данные Института Брейгеля в Брюсселе.

Кроме того, по мнению экономиста Георга Захманна, поставки газа из Норвегии и Северной Африки, а также СПГ из США и Катара смогут заменить лишь половину объёма. Но даже это сейчас невыполнимо, так как в Германии пока нет терминалов для приёма сжиженного топлива, а их строительство займёт три года. Специалист подчеркнул, что вторую половину российских поставок вообще не получится заменить, — придётся экономить.

"Если мы снизим температуру на один градус, мы сэкономим 7,5% газа, используемого для отопления", — заявил экономист, ссылаясь на расчёты Международного энергетического агентства.