Приблизились к "Зениту": "Динамо" на выезде разгромило "Арсенал" в РПЛ

Московское "Динамо" в выездном матче 21-го тура чемпионата России по футболу победило тульский "Арсенал" со счётом 4:1. Игру обсуживал арбитр из Санкт-Петербурга Ян Бобровский.

У бело-голубых по мячу забили Фёдор Смолов, Арсен Захарян, Даниил Фомин и Константин Тюкавин. В составе хозяев автором единственного гола стал Эванс Кангва.

Динамовцы набрали 42 очка, оставшись на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. Их на два балла опережает петербургский "Зенит", у которого игра в запасе. "Арсенал" с 20 очками — на 12-й позиции.