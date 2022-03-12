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12 марта, 15:27

Приблизились к "Зениту": "Динамо" на выезде разгромило "Арсенал" в РПЛ

У бело-голубых по голу забили Фёдор Смолов, Арсен Захарян, Даниил Фомин и Константин Тюкавин.

Московское "Динамо" в выездном матче 21-го тура чемпионата России по футболу победило тульский "Арсенал" со счётом 4:1. Игру обсуживал арбитр из Санкт-Петербурга Ян Бобровский.

У бело-голубых по мячу забили Фёдор Смолов, Арсен Захарян, Даниил Фомин и Константин Тюкавин. В составе хозяев автором единственного гола стал Эванс Кангва.

Динамовцы набрали 42 очка, оставшись на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. Их на два балла опережает петербургский "Зенит", у которого игра в запасе. "Арсенал" с 20 очками — на 12-й позиции.

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"Уфа" и "Нижний Новгород" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Футбол. Чемпионат России

Премьер-лига. 21-й тур

"Арсенал" "Динамо" — 1:4

Голы: Смолов 14' (0:1), Э. Кангва 30' (1:1), Захарян 46' (1:2), Фомин, с пенальти 76' (1:3), Тюкавин 90+3' (1:4)

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ФК "Динамо"

Роман Фейгин

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