Приблизились к "Зениту": "Динамо" на выезде разгромило "Арсенал" в РПЛ
У бело-голубых по голу забили Фёдор Смолов, Арсен Захарян, Даниил Фомин и Константин Тюкавин.
Московское "Динамо" в выездном матче 21-го тура чемпионата России по футболу победило тульский "Арсенал" со счётом 4:1. Игру обсуживал арбитр из Санкт-Петербурга Ян Бобровский.
У бело-голубых по мячу забили Фёдор Смолов, Арсен Захарян, Даниил Фомин и Константин Тюкавин. В составе хозяев автором единственного гола стал Эванс Кангва.
Динамовцы набрали 42 очка, оставшись на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. Их на два балла опережает петербургский "Зенит", у которого игра в запасе. "Арсенал" с 20 очками — на 12-й позиции.
Футбол. Чемпионат России
Премьер-лига. 21-й тур
"Арсенал" — "Динамо" — 1:4
Голы: Смолов 14' (0:1), Э. Кангва 30' (1:1), Захарян 46' (1:2), Фомин, с пенальти 76' (1:3), Тюкавин 90+3' (1:4)
ФК "Динамо"