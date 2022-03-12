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Регион
Опубликовано 12 марта 2022, 15:20
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Зеленский заявил о готовности Украины купить системы ПВО или взять их в кредит

Фото © Instagram / zelenskiy_official

Фото © Instagram / zelenskiy_official

Лидер Незалежной отметил, что может ради этих целей вытянуть даже последние деньги из государственного бюджета.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Незалежная нуждается в противоракетных системах и готова заплатить за их поставки или взять их в кредит.

"Есть несколько возможностей закрыть небо. Есть противоракетная оборона, системы, которые можно предоставить Украине. Украина нашла во всех странах мира, где это находится, детально, до складов. Мы не просто просили помощи, мы просили у тех, у кого это есть. Дайте нам, пожалуйста. Потом мы понимали, что людям сложно просто дать. Мы готовы это купить, мы готовы взять кредиты, мы готовы вытянуть последние деньги из нашего бюджета и отдать сразу", — сказал он на брифинге иностранным журналистам.

При этом глава Незалежной выразил готовность страны самой заниматься доставкой систем противоракетной обороны на свою территорию. А также отметил, что аналогичная ситуация сложилась и с авиацией. По его словам, страна нашла "самолёты, под которые у неё есть пилоты", а потом ещё и пилотов, готовых стать гражданами Украины, чтобы ей помочь.

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Лайф напоминает, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.

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Николь Вербер
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