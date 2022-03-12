Зеленский заявил о готовности Украины купить системы ПВО или взять их в кредит

Лидер Незалежной отметил, что может ради этих целей вытянуть даже последние деньги из государственного бюджета.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Незалежная нуждается в противоракетных системах и готова заплатить за их поставки или взять их в кредит.

"Есть несколько возможностей закрыть небо. Есть противоракетная оборона, системы, которые можно предоставить Украине. Украина нашла во всех странах мира, где это находится, детально, до складов. Мы не просто просили помощи, мы просили у тех, у кого это есть. Дайте нам, пожалуйста. Потом мы понимали, что людям сложно просто дать. Мы готовы это купить, мы готовы взять кредиты, мы готовы вытянуть последние деньги из нашего бюджета и отдать сразу", — сказал он на брифинге иностранным журналистам.