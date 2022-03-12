Зеленский снова попросил гарантий безопасности от России и Запада

Он также отметил, что московские и киевские представители в настоящий момент ведут дискуссии по ряду вопросов.

Киеву нужны гарантии безопасности не только от Москвы, но и от лидеров западных стран. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с иностранными СМИ.

"Если мы говорим о гарантиях безопасности нашего государства, то просто доверять России на Украине уже не смогут, поэтому кроме РФ эти гарантии безопасности должны предложить и другие лидеры", — сказал он.