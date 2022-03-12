Зеленский снова попросил гарантий безопасности от России и Запада
Он также отметил, что московские и киевские представители в настоящий момент ведут дискуссии по ряду вопросов.
Киеву нужны гарантии безопасности не только от Москвы, но и от лидеров западных стран. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с иностранными СМИ.
"Если мы говорим о гарантиях безопасности нашего государства, то просто доверять России на Украине уже не смогут, поэтому кроме РФ эти гарантии безопасности должны предложить и другие лидеры", — сказал он.
При этом украинский президент отметил, что переговоры Москвы и Киева движутся. По его словам, группа представителей России и Незалежной уже ведёт дискуссии по ряду вопросов.
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. В этот раз делегация Киева прилетела на встречу на натовских вертолётах. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.