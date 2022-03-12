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12 марта, 15:06

Зеленский — о сдвигах в переговорах с Россией: Начали говорить, а не бросать ультиматумы

Он также рассказал, что свои инициативы об урегулировании ситуации Киев передал некоторым главам государств, которые общаются с Россией на этот счёт.

<p>Фото © Getty Images / Presidency of Ukraine / Handout / Anadolu Agency</p>

Фото © Getty Images / Presidency of Ukraine / Handout / Anadolu Agency

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, переговоры Москвы и Киева сдвинулись с мёртвой точки, так как стороны перестали обмениваться ультиматумами.

"Группа украинцев и российских представителей обсуждает те или иные вопросы, начали о чём-то говорить, а не бросать ультиматумы", сказал Зеленский во время встречи с иностранными журналистами.

Как отмечает лидер Незалежной, это принципиально иной подход, он и должен быть таким. Он также рассказал, что Киев передал свои предложения о ситуации в стране лидерам некоторых стран, которые обсуждают их с Россией. По словам Зеленского, он получает позитивные сигналы от глав этих государств.

Напомним, первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. В этот раз делегация Киева прилетела на встречу на натовских вертолётах.

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Татьяна Миссуми

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