Зеленский — о сдвигах в переговорах с Россией: Начали говорить, а не бросать ультиматумы
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Он также рассказал, что свои инициативы об урегулировании ситуации Киев передал некоторым главам государств, которые общаются с Россией на этот счёт.
По мнению президента Украины Владимира Зеленского, переговоры Москвы и Киева сдвинулись с мёртвой точки, так как стороны перестали обмениваться ультиматумами.
"Группа украинцев и российских представителей обсуждает те или иные вопросы, начали о чём-то говорить, а не бросать ультиматумы", — сказал Зеленский во время встречи с иностранными журналистами.
Как отмечает лидер Незалежной, это принципиально иной подход, он и должен быть таким. Он также рассказал, что Киев передал свои предложения о ситуации в стране лидерам некоторых стран, которые обсуждают их с Россией. По словам Зеленского, он получает позитивные сигналы от глав этих государств.
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. В этот раз делегация Киева прилетела на встречу на натовских вертолётах.