Зеленский — о сдвигах в переговорах с Россией: Начали говорить, а не бросать ультиматумы

"Группа украинцев и российских представителей обсуждает те или иные вопросы, начали о чём-то говорить, а не бросать ультиматумы", — сказал Зеленский во время встречи с иностранными журналистами.

Как отмечает лидер Незалежной, это принципиально иной подход, он и должен быть таким. Он также рассказал, что Киев передал свои предложения о ситуации в стране лидерам некоторых стран, которые обсуждают их с Россией. По словам Зеленского, он получает позитивные сигналы от глав этих государств.