Зеленский — о сдвигах в переговорах с Россией: Начали говорить, а не бросать ультиматумы

Он также рассказал, что свои инициативы об урегулировании ситуации Киев передал некоторым главам государств, которые общаются с Россией на этот счёт.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, переговоры Москвы и Киева сдвинулись с мёртвой точки, так как стороны перестали обмениваться ультиматумами.

"Группа украинцев и российских представителей обсуждает те или иные вопросы, начали о чём-то говорить, а не бросать ультиматумы", — сказал Зеленский во время встречи с иностранными журналистами.