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12 марта, 14:52

ЦСКА подписал контракт с американским баскетболистом, выступавшим в НБА

Соглашение с 32-летним спортсменом действует до окончания нынешнего сезона.

Московский ЦСКА подписал контракт с американским баскетболистом Каспером Уэйром, ранее выступавшим за красноярский "Енисей". Об этом сообщается на сайте армейцев.

Соглашение с 32-летним защитником, имеющим опыт выступления в НБА за "Филадельфия Севенти Сиксерс", действует до окончания нынешнего сезона.

"В нынешней ситуации клуб старается понять, какие ходы по усилению можно сделать, и мы быстро приняли решение по этому переходу. Мы нашли общий язык с Каспером, у него есть опыт выступления в Лиге ВТБ, ему хотелось выступать за нашу команду", — заявил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

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Ранее состав армейцев покинули шесть иностранных баскетболистов. Из команды ушли американец Дэниел Хэккетт, литовец Мариус Григонис, грузин Торнике Шенгелия, немец Йоханнес Фойгтманн, датчанин Габриэль Лундберг и натурализованный баскетболист сборной России Джоэль Боломбой, родившийся в Донецке.

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ПБК ЦСКА

Роман Фейгин

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