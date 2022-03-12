ЦСКА подписал контракт с американским баскетболистом, выступавшим в НБА
Соглашение с 32-летним спортсменом действует до окончания нынешнего сезона.
Московский ЦСКА подписал контракт с американским баскетболистом Каспером Уэйром, ранее выступавшим за красноярский "Енисей". Об этом сообщается на сайте армейцев.
Соглашение с 32-летним защитником, имеющим опыт выступления в НБА за "Филадельфия Севенти Сиксерс", действует до окончания нынешнего сезона.
"В нынешней ситуации клуб старается понять, какие ходы по усилению можно сделать, и мы быстро приняли решение по этому переходу. Мы нашли общий язык с Каспером, у него есть опыт выступления в Лиге ВТБ, ему хотелось выступать за нашу команду", — заявил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.
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Ранее состав армейцев покинули шесть иностранных баскетболистов. Из команды ушли американец Дэниел Хэккетт, литовец Мариус Григонис, грузин Торнике Шенгелия, немец Йоханнес Фойгтманн, датчанин Габриэль Лундберг и натурализованный баскетболист сборной России Джоэль Боломбой, родившийся в Донецке.
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