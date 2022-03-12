ЦСКА подписал контракт с американским баскетболистом, выступавшим в НБА

Московский ЦСКА подписал контракт с американским баскетболистом Каспером Уэйром, ранее выступавшим за красноярский "Енисей". Об этом сообщается на сайте армейцев.

"В нынешней ситуации клуб старается понять, какие ходы по усилению можно сделать, и мы быстро приняли решение по этому переходу. Мы нашли общий язык с Каспером, у него есть опыт выступления в Лиге ВТБ, ему хотелось выступать за нашу команду", — заявил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.