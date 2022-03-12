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12 марта, 14:52
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Зеленский впервые озвучил число погибших бойцов ВСУ с начала "Операции Z"

А ранее лидер Незалежной гарантировал режим тишины со стороны украинской армии для эвакуации из Мариуполя.

<p>Владимир Зеленский. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CazXhNtgmFt/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zelenskiy_official</a></p>

Владимир Зеленский. Фото © Instagram / zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских бойцов. По его версии, жертв со стороны военнослужащих Незалежной около 1300.

"У нас погибло около 1300 военных", — сообщил Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. В Минобороны РФ рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

Виктория Дитрих

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