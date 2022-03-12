Зеленский впервые озвучил число погибших бойцов ВСУ с начала "Операции Z"
Владимир Зеленский. Фото © Instagram / zelenskiy_official
А ранее лидер Незалежной гарантировал режим тишины со стороны украинской армии для эвакуации из Мариуполя.
Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских бойцов. По его версии, жертв со стороны военнослужащих Незалежной около 1300.
"У нас погибло около 1300 военных", — сообщил Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. В Минобороны РФ рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.