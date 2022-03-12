Зеленский предложил провести переговоры с Россией в Иерусалиме

Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с российской стороной. Он предложил премьер-министру Израиля Нафтали Бенету стать посредником при организации встречи.

"Мы в целом позитивно относимся к посредничеству кого-то, но я не называю господина Бенета кем-то, потому что считаю, что он может сыграть важную роль. Прежде всего потому, что Израиль такая страна. В ней много истории, параллелей много", — сказал Зеленский иностранным журналистам в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что обсуждал уже этот вопрос с Бенетом. По мнению президента, проводить переговоры в России, Белоруссии или на Украине неправильно и неконструктивно. Зеленский считает, что Израиль, и в особенности Иерусалим, может стать той точкой, где взаимопонимание будет достигнуто.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков допустил возможность встречи президента России Путина с Зеленским. Однако он отметил, что переговоры должны быть подготовлены, чтобы принести результат.