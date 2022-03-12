Зеленский предложил провести переговоры с Россией в Иерусалиме
По его мнению, именно этот город может стать тем местом, где взаимопонимание между Москвой и Киевом будет достигнуто.
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Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с российской стороной. Он предложил премьер-министру Израиля Нафтали Бенету стать посредником при организации встречи.
"Мы в целом позитивно относимся к посредничеству кого-то, но я не называю господина Бенета кем-то, потому что считаю, что он может сыграть важную роль. Прежде всего потому, что Израиль такая страна. В ней много истории, параллелей много", — сказал Зеленский иностранным журналистам в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что обсуждал уже этот вопрос с Бенетом. По мнению президента, проводить переговоры в России, Белоруссии или на Украине неправильно и неконструктивно. Зеленский считает, что Израиль, и в особенности Иерусалим, может стать той точкой, где взаимопонимание будет достигнуто.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков допустил возможность встречи президента России Путина с Зеленским. Однако он отметил, что переговоры должны быть подготовлены, чтобы принести результат.
Ранее Лайф писал о том, что 11 марта Путин провёл переговоры в Кремле с белорусским коллегой Александром Лукашенко. В ходе встречи российский лидер сообщил о "позитивных сдвигах" в переговорах с Киевом. А Лукашенко привёз карты с планами нападения Украины на Белоруссию и заявил, что ВСУ могли бы атаковать его страну, если бы РФ не нанесла превентивный удар за шесть часов до планировавшейся операции.