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12 марта, 14:50

Зеленский предложил провести переговоры с Россией в Иерусалиме

По его мнению, именно этот город может стать тем местом, где взаимопонимание между Москвой и Киевом будет достигнуто.

<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/u-pitanni-rozsliduvannya-sprav-majdanu-vazhlivim-ye-spravedl-72985" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Оф</a><a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/u-pitanni-rozsliduvannya-sprav-majdanu-vazhlivim-ye-spravedl-72985" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ис президента Украины</a></p>

Фото © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с российской стороной. Он предложил премьер-министру Израиля Нафтали Бенету стать посредником при организации встречи.

"Мы в целом позитивно относимся к посредничеству кого-то, но я не называю господина Бенета кем-то, потому что считаю, что он может сыграть важную роль. Прежде всего потому, что Израиль такая страна. В ней много истории, параллелей много", — сказал Зеленский иностранным журналистам в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что обсуждал уже этот вопрос с Бенетом. По мнению президента, проводить переговоры в России, Белоруссии или на Украине неправильно и неконструктивно. Зеленский считает, что Израиль, и в особенности Иерусалим, может стать той точкой, где взаимопонимание будет достигнуто.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков допустил возможность встречи президента России Путина с Зеленским. Однако он отметил, что переговоры должны быть подготовлены, чтобы принести результат.

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Ранее Лайф писал о том, что 11 марта Путин провёл переговоры в Кремле с белорусским коллегой Александром Лукашенко. В ходе встречи российский лидер сообщил о "позитивных сдвигах" в переговорах с Киевом. А Лукашенко привёз карты с планами нападения Украины на Белоруссию и заявил, что ВСУ могли бы атаковать его страну, если бы РФ не нанесла превентивный удар за шесть часов до планировавшейся операции.

Александра Васильева

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